Il villaggio indiano del nonno di Kamala Harris è in festa

THULASENDRAPURAM - Nel villaggio indiano di Thulasendrapuram, a 350 chilometri da Chennai, la capitale del Tamil Nadui, gli abitanti sono pronti dall'alba a seguire in diretta l'insediamento di Kamala Harris alla vicepresidenza degli Stati Uniti e a fare festa. Thulasendrapuram è infatti il villaggio di campagna dove nacque il nonno materno di Harris, che sarà la prima persona di origini indiane, la prima persona di colore e la prima donna a giurare come vicepresidente americana.

La madre di Harris, nata in India, si trasferì negli Stati Uniti a 19 anni per studiare e lì sposò il padre della futura vicepresidente, di origini giamaicane e giunto in America nel 1961.

Dallo scorso novembre, quando venne annunciata la vittoria alle elezioni, i muri di Thulasendrapuram sono decorati con ritratti di Harris e con scritte che le augurano di diventare presidente nel 2024. Migliaia di sue foto sono state distribuite a tutti gli abitanti dagli organizzatori dei festeggiamenti: alla fine del giuramento, annunciano, tutti gli abitanti del paese, in gran parte coltivatori di riso, festeggeranno (apparentemente senza un rigido rispetto delle disposizioni anti Covid-19) con un rito religioso, seguito da fuochi d'artificio e da un ricco banchetto.

Con numeri della pandemia calanti, nel Tamil Nadu nelle scorse settimane sono state allentate diverse restrizioni, come quelle sugli assembramenti, che all'aperto non sono sottoposti a particolari limiti e all'interno possono arrivare a 200 persone. È tuttavia obbligatorio mantenere le distanze sociali e portare la mascherina, regole non sempre osservate oggi a Thulasendrapuram, almeno stando alle foto delle celebrazioni.

keystone-sda.ch / STF (Aijaz Rahi)