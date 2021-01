A Milano entra in vigore il divieto di fumo nei parchi e alle fermate dei mezzi pubblici

MILANO - Milano dice basta al fumo di sigaretta in molti spazi pubblici all'aria aperta e il nuovo coronavirus, in questo caso, non c'entra. Da domani entra in vigore in città il divieto di fumo alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nelle aree destinate ai cani, presso i cimiteri, negli stadi e nelle strutture sportive.

Lo stabilisce il nuovo Regolamento per la qualità dell'aria, approvato il 19 novembre scorso, che definisce priorità e scadenze di una serie di azioni tese a migliorare la qualità ambientale in città (qui l'informativa del Comune). Esso include infatti anche nuove norme per gli impianti termici, le pompe di benzina e gli esercizi commerciali.

Per quanto riguarda i parchi, il divieto di fumo conosce una deroga. Sarà possibile fumare anche negli spazi verdi all'aperto se ci si trova in luoghi isolati e si rispetta una distanza di almeno 10 metri dalle altre persone.

Le sanzioni per chi non rispetta il divieto vanno da 40 a 240 euro, anche se al momento il Comune ritiene prioritario che i cittadini siano informati.

Dal 1° gennaio 2025 il divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto (sempre con l'eccezioni dei luoghi isolati con distanza minima di 10 metri).