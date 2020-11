In migliaia a Berlino contro le misure del Governo

BERLINO - Migliaia di persone stanno protestando a Berlino contro le politiche del governo sul coronavirus. La polizia ha deciso disperdere la manifestazione in seguito al mancato rispetto dell'obbligo di portare la mascherina.

Nel quartiere di Mitte e nella zona della Porta di Brandeburgo si sono raccolte fra cinquemila e diecimila persone, secondo le forze dell'ordine. Un altro migliaio di persone sta sfilando sulla Marschallbrücke.

Stando al portavoce della polizia, molte persone non indossano la mascherina e violano le regole del distanziamento. Dopo aver minacciato il ricorso agli idranti, una volta scaduto l'ultimatum le forze dell'ordine hanno deciso di disperdere la manifestazione: i partecipanti devono andarsene o verranno arrestati. La polizia è presente con 2'200 agenti.

Berlino è uno degli hotspot del Covid in Germania.

AGGIORNAMENTO 13:30: La polizia di Berlino sta usando gli idranti per disperdere la manifestazione in corso nella capitale tedesca contro le misure anti-Covid.

Moltissime persone si sono riunite nelle vicinanze del Bundestag, dove in queste ore si sta discutendo la legge sulla protezione della salute, che dovrebbe dare un fondamento giuridico più solido a molte delle regole già disposte durante il lockdown.

Sul posto, da una manifestazione inizialmente pacifica, si è arrivati agli scontri con gli agenti e il clima della protesta sta diventando più aggressivo, fra lanci di oggetti e qualche petardo.

La legge in discussione in parlamento prevede la possibilità di prescrivere il distanziamento nei luoghi pubblici, l'uso della mascherina, la restrizione dei contatti, le limitazioni di eventi sportivi e culturali, la chiusura di negozi e locali e l'interdizione di pernottamenti negli hotel a scopi turistici. Tutte misure già adottate per contenere il coronavirus in Germania, dove anche attualmente vige un semi-lockdown.

