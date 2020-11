Il nuovo coronavirus girava in Italia già a settembre 2019

MILANO - Il nuovo coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019, dunque ben prima di quanto pensato finora. La rivelazione arriva da uno studio dell'Istituto dei tumori di Milano e dell'università di Siena pubblicato sulla rivista "Tumori Journal".

La ricerca ha analizzato i campioni di 959 persone, tutte asintomatiche, che in tempi non particolarmente sospetti, tra settembre 2019 e marzo 2020, avevano partecipato agli screening per il tumore al polmone. L'11,6% di loro aveva gli anticorpi per il SARS-CoV-2: il 14% già a settembre, il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020. La maggior parte (53,2%) viveva in Lombardia.