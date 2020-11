Washington: tafferugli tra pro e anti Trump

WASHINGTON - Tafferugli nella notte a Washington tra militanti pro Trump e gruppi antifascisti. La polizia è intervenuta in varie zone del centro per separare le fazioni rivali e disinnescare la tensione. Per ora, comunque, non sono stati segnalati episodi di violenza gravi.

Prima degli scontri, Trump aveva partecipato a una riunione sulla pandemia di Covid-19 nella quale aveva evocato per la prima volta la possibilità di aver perso le elezioni. Tuttavia, per ora il presidente non ha intenzione di rinunciare alla sua battaglia legale sul voto, nonostante i crescenti rovesci, dal Michigan alla Pennsylvania. Ha bisogno di tenere galvanizzata la sua base, anche per evitare che una sconfitta ai ballottaggi in Georgia a inizio gennaio consegni il Senato ai democratici spianando la strada all'agenda di Joe Biden.

Per questo, lasciando la Casa Bianca per andare a giocare a golf, si è concesso un bagno di folla a bordo della limousine presidenziale blindata, come aveva fatto quando era ricoverato per il Covid al Walter Reed.

Il presidente uscente ha salutato sorridente dai finestrini i suoi sostenitori, andati in delirio al suo passaggio, con bandiere, striscioni, ovazioni e cori.

Intanto, il presidente eletto Joe Biden continua a lavorare con il gruppo responsabile per la transizione sulla squadra di governo e non esclude di poter far leva su alcuni senatori repubblicani moderati per poter far avanzare la propria agenda. Ieri si è preso una piccola pausa e, mentre Trump andava a giocare a golf, si è concesso un giro in bicicletta con la moglie Jill nel parco vicino alla sua casa al mare in Delaware. Con la mascherina e gli agenti del servizio segreto che lo seguivano anche loro su due ruote.