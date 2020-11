Rischio Covid: anche Campania e Toscana in zona rossa

ROMA - Aumentano le regioni italiane classificate come a massimo rischio Covid-19 nelle quali la popolazione è sottoposta a un regime di confinamento. Oltre a Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano, da domani, 15 novembre, entrano in zona rossa anche Campania e Toscana.

Per la Campania si tratta di un balzo da zona gialla - quella a minor livello di allerta - a rossa. Ciò comporterà la chiusura di bar, ristoranti e di tutti i negozi giudicati come non essenziali. Gli abitanti, inoltre, non potranno più entrare o uscire dalla regione se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità e anche gli spostamenti tra comuni saranno permessi solo per queste ragioni.

Finora in zona gialla, Marche, Emilia-Romagna e Friuli Venezia-Giulia entrano invece in zona arancione.