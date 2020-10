Neonato abbandonato in un bagno del terminal: l'Australia bacchetta il Qatar

CANBERRA - Il Governo australiano ha espresso «profonda preoccupazione» con il Qatar per «il trattamento offensivo, gravemente inappropriato» di donne passeggere di un volo per Sydney della Qatar Airlines cui è stato imposto di sbarcare dall'aereo nell'aeroporto di Doha per essere sottoposte a un esame medico «invasivo» in un'ambulanza sulla pista, dopo che era stato trovato un neonato prematuro in un bagno del terminal.

A quanto riportato dal Canale 7 australiano, il decollo del volo QR908 per Sydney il 2 ottobre è stato ritardato di quattro ore, dopo la scoperta del neonato e dopo i controlli sulle passeggere, in cerca di segni che avessero partorito di recente.

«Abbiamo espresso molto chiaramente alle autorità del Qatar che il trattamento in questione è stato offensivo e oltre le circostanze in cui le donne potessero dare consenso libero e informato. Il dipartimento degli Esteri è impegnato nella questione attraverso canali diplomatici», ha detto la ministra degli Esteri australiana Marise Payne. Ha aggiunto di attendere una relazione sull'incidente dal governo del Qatar e di aver riportano intanto il caso alla polizia federale australiana.

Si apprende intanto che il neonato è al sicuro e sta ricevendo cure mediche.