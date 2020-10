Lotta al Covid, il Remdesivir è il primo farmaco ufficiale

La Food and Drugs Administration statunitense ha approvato l'antivirale Remdesivir della casa farmaceutica Gilead come trattamento per curare i Covid. Lo hanno riportato ieri in tarda serata l'agenzia Bloomberg e la Cnbc.

Il Remdesivir era già utilizzato negli ospedali americani dopo che in maggio la Fda aveva garantito il suo uso in via di emergenza, anche se non formalmente approvato. Ora diventa il primo trattamento antivirale ufficialmente approvato negli Usa. Sarà utilizzato per i pazienti contagiati costretti ad essere ricoverati.