Chiudono scuole e pub in Irlanda del Nord

BELFAST - L'Irlanda del Nord chiuderà le scuole per due settimane, nell'ambito di un pacchetto di nuove misure restrittive per contenere la pandemia di coronavirus.

Lo ha riferito la Bbc.

La premier nordirlandese Arlene Foster ha delineato le nuove misure, che includono anche limiti a matrimoni e funerali, ed entreranno in vigore venerdì.

Pub e ristoranti chiuderanno per quattro settimane, ad eccezione di take away e consegne, mentre la pausa di metà semestre di Halloween per le scuole è stata estesa a due settimane.

L'Irlanda del Nord, lo ricordiamo, ha registrato in totale 21'898 casi di coronavirus, 6'286 dei quali negli ultimi 7 giorni.