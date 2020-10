In Italia crollano ponti, di nuovo

VERCELLI - Due ponti crollati nel giro di poche ore. Continua ad aggravarsi il bilancio dei danni causati in Italia dal maltempo delle ultime ore, ma forse anche dall'incuria degli ultimi anni.

In Emilia Romagna, riferiscono i media d'oltre confine, è crollato un ponte sulla strada statale 45, in Alta Valtrebbia, in provincia di Piacenza. Il crollo è avvenuto verso le 15.00 di oggi, a seguito - pare - di una piena del fiume Trebbia. L'infrastruttura tuttavia era da tempo ammalorata, ed era stata oggetto di recenti lavori di manutenzione (evidentemente insufficienti).

Nelle stesse ore un altro viadotto ha ceduto sotto la piena del Sesia, nel Piemonte Nord-Occidentale, tra le province di Vercelli e Novara. Il fiume ha toccato un innalzamento record di 8,54 metri.

Il crollo - riferisce la Provincia di Vercelli - ha suscitato un certo sconcerto, perché il ponte era stato da poco riaperto, dopo il maltempo di ieri sera. A mezzogiorno i sindaci dei due comuni collegati dal viadotto, Romagnano Sesia e Gattinara, avevano addirittura tenuto una diretta Facebook sul viadotto per celebrare la riapertura.

Il Piemonte è in ogni caso la regione più colpita. In provincia di Cuneo, gravi danni si sono registrati nel paese di Limone Piemonte, a causa dell'esondazione di un torrente. La località è rimasta isolata a seguito della chiusura della strada statale, e la popolazione si è unita fin da stamattina ai vigili del fuoco per rimuovere i detriti portati dalla corrente.

Più vicino al Ticino, nel Verbano-Cusio-Ossola, è esondato il lago Mergozzo, e il fiume Toce a Candoglia dove secondo i dati dell'Arpa sono caduti oltre 214 mm di pioggia nelle ultime 12 ore. Disagi anche nel Biellese, dove si registrano frane e blackout.

keystone