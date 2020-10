Trump infettato durante la cerimonia per la nomina di Coney Barrett?

WASHINGTON - La Casa Bianca sta cercando di accertare dove il presidente Donald Trump potrebbe aver contratto il Covid-19. Inizialmente lo stesso presidente aveva suggerito su Twitter che poteva essere stata la sua consigliera Hope Hicks, dopo che era risultata positiva. Ma ora, come scrivono i media Usa, aumentano i sospetti che a innescare il contagio possa essere stata la cerimonia di sabato scorso alla Casa Bianca per annunciare la nomina del giudice Amy Coney Barrett alla corte suprema.

Un evento all'aperto con centinaia d'invitati in gran parte senza mascherina e senza alcun distanziamento sociale. E dopo il quale sono risultati positivi vari partecipanti, oltre a Trump e alla first lady: l'ex consigliera Kellyanne Conway, due senatori, il presidente dell'università di Notre Dame e tre reporter. Trump, lo ricordiamo, è ora ricoverato «precauzionalmente» in ospedale dove è stato sottoposto a una terapia sperimentale di anticorpi sintetici. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, secondo il suo medico curante: «È molto stanco e ha qualche difficoltà a respirare, ma al momento sta bene».

Keystone