«Condivideremo il vaccino con il mondo a un prezzo ragionevole»

PECHINO - La Cina condividerà i vaccini contro il Covid-19 con il resto mondo a un prezzo equo e ragionevole.

Lo ha annunciato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin.

«I vaccini sono ancora in fase di sviluppo in vari Paesi», ha ricordato in conferenza stampa. «Non è chiaro come sarà fissato il loro prezzo ma per la Cina una cosa è chiara: renderemo i nostri vaccini disponibili al resto del mondo come bene pubblico globale a un prezzo equo e ragionevole».

Wang ha così commentato alcuni resoconti dei media secondo cui i vaccini contro il Covid-19 sviluppati dalla Cina saranno più costosi di quelli realizzati negli Stati Uniti e nei Paesi europei.

Definendo «infondata» quest'affermazione, il portavoce ha ricordato come la Cina si sia già impegnata a rendere i vaccini accessibili e convenienti ai Paesi in via di sviluppo e ha ribadito che il Paese onorerà il proprio impegno.

La Cina, ha aggiunto Wang, è impegnata in una vera e propria corsa contro il tempo per sviluppare i vaccini contro il Covid-19 e una volta che questi saranno disponibili li condividerà come bene pubblico globale. La priorità nella distribuzione dei vaccini, ha concluso il funzionario, sarà data ai Paesi in via di sviluppo attraverso vari mezzi, comprese donazioni e aiuti a fondo perduto.