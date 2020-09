«Per combattere il coronavirus segnalate i cantanti di karaoke troppo rumorosi»

MANILA - La lotta al coronavirus passa anche attraverso i cantanti di karaoke, secondo il governatore provinciale filippino Jonvic Remulla.

Con un post su Facebook il politico ha esortato i cittadini a segnalare alle autorità gli appassionati di karaoke che passano tutta la notte a cantare, soprattutto gli stonati. Il motivo? Dormire bene è uno dei modi migliori per rafforzare il sistema immunitario.

La maggior parte delle famiglie filippine possiede a casa un sistema per karaoke, grande passione per più di una generazione. E quale momento migliore per affinare la tecnica canora se non quando si è costretti a rimanere in casa? «Il periodo di lockdown non è fatto solo per ridurre le uscite notturne senza motivo, ma ha anche lo scopo di rafforzare il corpo attraverso un buon sonno profondo» si legge nel post.

Una vera e propria crociata contro chi canta tutta la notte. Un hobby, quello del karaoke, «preferito da coloro che non hanno niente da fare nella notte. Se non vuoi addormentarti presto, provaci! Impara a rispettare i vicini che si devono svegliare alle 4 del mattino (come me)» conclude Remulla.