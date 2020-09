Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele

MILANO - Dopo undici notti di ricovero, l'ex premier italiano Silvio Berlusconi ha lasciato questa mattina l'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver affrontato quella che, a suo dire, «è stata la prova più pericolosa della mia vita».

Ricoverato la notte del 3 settembre perché positivo al Covid-19 e con una polmonite bilaterale, il leader di Forza Italia è uscito dal settore Diamante - quello riservato ai pazienti solventi - poco dopo le 11.30, in completo blu, camicia azzurra, cravatta e l'immancabile spilletta del suo partito, accompagnato dalla sua scorta, da Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia e responsabile del reparto di Anestesia e Rianimazione, e da Licia Ronzulli, senatrice azzurra e sua assistente alla comunicazione.

Trascorrerà i prossimi giorni in isolamento domiciliare nella sua villa di Arcore, in attesa di due tamponi consecutivi il cui esito dovrà essere negativo. Solo dopo potrà dirsi definitivamente "libero" da questa «malattia grave» che lo ha colpito con una «carica virale più alta tra le decine di migliaia osservate al San Raffaele».

Sempre a Villa San Martino, seppur in una area diversa, è rimasta confinata anche la fidanzata Marta Fascina, positiva al Covid come sono risultati anche tre figli di Berlusconi, prima Barbara e Luigi e poi la primogenita Marina, che continuano l'isolamento nelle rispettive case. «Anche stavolta posso dire con soddisfazione che l'ho scampata bella», ha detto il Cavaliere con una voce ancora provata e un filo di emozione e ricordando che «l'80% degli ultra ottantenni che sono stati colpiti da virus non ce l'ha fatta».

A fargli superare «i momenti più difficili», in particolare «i primi tre giorni», sono stati «l'affetto, la partecipazione e la condivisione che ho sentito intorno a me», ha spiegato Berlusconi. Una vicinanza che da subito è stata trasversale: dai colleghi di partito agli avversari, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alcuni membri del Governo, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella a cittadini comuni ed estranei alla politica.

Non ha parlato di elezioni regionali né di referendum sul taglio dei parlamentari, temi caldi di una settimana politica appena iniziata, ma invocando «responsabilità» e attenzione da parte di tutti ha spiegato che «si deve andare avanti: l'Italia non può restare ferma, sarebbe una catastrofe sanitaria ed economica senza precedenti e il modo per evitarlo dipende da tutti noi».

keystone-sda.ch (ANDREA FASANI)