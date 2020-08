Stop all'istruzione per quasi 1,6 miliardi di studenti causa Covid

GINEVRA - Il coronavirus «ha creato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi».

Questo l'allarme contenuto nella dichiarazione pubblicata oggi dal direttore Regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), al termine del summit con 53 Paesi.

La chiusura delle scuole in piena emergenza, si legge «è stata vitale» ma ora va determinata la riapertura degli istituti in «modo sicuro» perché lo stop delle scuole può provocare effetti gravi in termini d'istruzione e di salute, compresa quella mentale, lo sviluppo sociale e il rischio di trovarsi in un ambiente familiare violento. L'impatto più pesante potrebbero averlo i bimbi in situazioni vulnerabili e d'indigenza.