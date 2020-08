Ora Johnson è favorevole alle mascherine a scuola

LONDRA - Si allarga a tutto il Regno Unito l'indicazione - annunciata ieri per primo dall'esecutivo locale della Scozia a partire da lunedì 30 - sull'uso precauzionale anti-coronavirus della mascherina negli ambienti comuni delle scuole, in via di riapertura in tutto il Paese, classi escluse.

Il provvedimento è stato esteso all'Inghilterra dal governo nazionale Tory di Boris Johnson - inizialmente contrario date le resistenze di una parte della società britannica - con quella che i giornali presentano oggi come l'ennesima giravolta del premier sull'emergenza sanitaria dopo mesi di critiche sulla sua gestione d'una pandemia che nel Paese ha ufficialmente causato finora 41.500 morti: la cifra più alta in Europa in assoluto, seconda a Spagna e Belgio in rapporto alla popolazione.

In base alla decisione di Johnson le mascherine dovranno essere indossate come in Scozia dagli studenti sopra i 12 anni e dal personale in corridoi, ingressi eccetera; l'obbligo in Inghilterra varrà tuttavia per ora solo nelle aeree a più alto contagio, dove durante l'estate sono state ripristinate forme di lockdown locale. Mentre altrove potranno essere imposte dai presidi, istituto per istituto.

Il ministro dell'Istruzione, Gavin Williamson, ha giustificato la svolta appellandosi al parere dei consulenti medici e all'aggiornamento recente delle raccomandazioni in materia dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Misure analoghe sono state intanto varate pure dal governo locale di Belfast per l'Irlanda del Nord e sono in via d'approvazione in Galles.