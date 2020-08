«I sintomi appaiono in ordine diverso»

LOS ANGELES - Anche se i sintomi del Covid-19 sono gli stessi di molte altre malattie respiratorie, l'ordine in cui si presentano nella maggior parte dei casi è invece "unico" per l'infezione da Sars-Cov-2.

Lo ha scoperto uno studio della University of Southern California pubblicato da Frontiers in Public Health, secondo cui è possibile sfruttare questa caratteristica per fare la diagnosi.

I ricercatori hanno studiato 55 mila casi confermati di Covid-19 in Cina, confrontando l'ordine dei sintomi con migliaia di casi d'influenza, 150 di Sars e alcuni di Mers. Il Covid-19 è risultato iniziare con più probabilità dalla febbre, seguita da tosse e dolore muscolare, quindi da nausea e vomito e per finire diarrea.

L'influenza, sottolineano gli autori, inizia con la tosse e solo dopo si presenta la febbre. Mers e Sars hanno invece un inizio simile al Covid, ma la diarrea si presenta prima di nausea e vomito. Anche includendo gli altri sintomi meno probabili del Sars-Cov-2, come la gola secca, l'ordine cronologico dei primi quattro non cambia. Il fatto che la febbre si presenti per prima, aggiungono, indica che la misurazione della temperatura è un buon metodo di screening. «L'ordine in cui si presentano i sintomi è importante - spiega Joseph Larsen, uno degli autori -. Conoscendo la progressione di ogni malattia i medici possono individuare precocemente se una persona ha con più probabilità il Covid-19 o un'altra patologia, prendendo decisioni migliori sul trattamento».