Trovato un altro gatto positivo al coronavirus

LONDRA - Un altro animale domestico è stato trovato positivo al coronavirus. Questa volta si tratta di un gatto, e la scoperta è stata fatta nel Regno Unito.

Stando agli attuali studi, il virus non dovrebbe trasmettersi dagli animali all'uomo, ma solo il contrario. Il micio in questione è stato infettato dal padrone, risultato positivo qualche settimana fa. Ora entrambi sono guariti.

I casi rilevati tuttora nel mondo non sono molti. Gli animali sembrano riprendersi abbastanza in fretta, e presentano solo leggeri sintomi. Tuttavia gli esperti consigliano di lavarsi spesso le mani quando si accarezza un animale, perché il virus potrebbe sopravvivere sul pelo per qualche tempo.

Ai padroni affetti da coronavirus viene consigliato di ridurre al minimo i contatti con i propri animali, o di evitare di farli uscire all'aperto, quando possibile.

Come anticipato, non è la prima volta che un animale viene contagiato. Negli scorsi mesi era stato reso noto il caso in un altro gatto in Belgio, due cani ad Hong Kong e persino tigri e leoni, a New York.