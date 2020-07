Diciotto Stati in zona rossa

WASHINGTON - Allerta massima negli Stati Uniti dove a causa del boom di contagi da coronavirus almeno 18 Stati sono considerati 'red zone'.

Le situazioni più critiche in Florida, dove è scattato il coprifuoco nell'intera contea di Fort Lauderdale, in Texas, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un record di 10.256 nuovi casi e 174 morti; e in California, dove il governatore ha deciso che in 33 delle 58 contee dello Stato non riapriranno le scuole in autunno.

Intanto a livello federale si è registrato un nuovo record di contagi. Sono stati 77.638 nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale i casi salgono così a 3,64 milioni e i decessi a 139.128.

L'immunologo della task force anti-coronavirus Anthony Fauci ha raccomandato che i governatori «siano più energici possibile» nell'imporre la mascherina in pubblico nei rispettivi Stati, perché indossarla «è veramente importante» come strumento per combattere la diffusione del contagio.

Lo scrivono i media. Ma poco dopo il presidente Donald Trump in un'intervista all'emittente Fox, pur non entrando nel merito delle parole di Fauci, ha ribadito di essere contrario a imporre la mascherina al Paese, e di voler preservare «una certa libertà».