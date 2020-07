Coronavirus: la California chiude le attività al chiuso

SACRAMENTO - Nuova stretta in California per far fronte alla pandemia di Covid-19: le autorità hanno deciso di chiudere i servizi non essenziali su tutto il territorio dello Stato a causa dell'impennata dei contagi da nuovo coronavirus.

Dovranno abbassare la saracinesca ristoranti e bar al chiuso, cinema, teatri, palestre, musei e luoghi di culto. Cancelli chiusi anche per gli zoo. Lo ha annunciato il governatore Gavin Newsom.

In California si contano 329'162 contagi su una popolazione di poco meno di 40 milioni di abitanti. L'aumento, nelle ultime 24 ore, è stato di più di 8mila casi (+2,6%). I decessi legati al coronavirus sono in totale oltre 7mila. Negli ospedali, i pazienti positivi sono 6'485, 163 in più rispetto a ieri. Quelli ricoverati in terapia intensiva sono 1'833 (+27).

Nello Stato americano sono stati condotti più di 5,5 milioni di test dall'inizio dell'emergenza.