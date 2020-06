La domanda prima del tweet: «Hai letto l'articolo?»

SAN FRANCISCO - «Condividere un articolo può innescare una discussione, quindi forse potresti volerlo leggere prima di twittarlo». Parole e musica di Twitter. Nelle scorse ore il colosso social ha annunciato tramite il suo account di voler implementare un nuovo "tool" nella sua lotta alla disinformazione che corre sui media sociali.

La nuova funzionalità sarà testata inizialmente su un numero limitato di utenti Android di lingua inglese. Quando l'utente vorrà condividere un articolo senza prima leggerlo, l'app lo solleciterà ad aprire il link prima di pubblicare il post.

L'obiettivo della nuova funzione, si legge sul profilo ufficiale Twitter Support, è quello di aiutare a promuovere una discussione migliore da un punto di vista qualitativo. «Vogliamo testare una via per migliorare la qualità della conversazione sin dal suo inizio. E vedere se il fatto di ricordare alle persone di leggere un articolo prima di condividerlo conduce a una discussione più informata».

Di recente, Twitter ha attuato diversi sforzi per debellare le cosiddette "fake news" e in generale la disinformazione dalla sua piattaforma, come ad esempio la possibilità di limitare retweet e risposte ai propri post (altra funzione attivata in via sperimentale).

E per quanto concerne infine la privacy - una questione sollevata da diversi utenti dopo l'annuncio - il colosso di San Francisco ha chiarito che sulla nuova funzionalità non sarà attivo alcun genere di avviso pubblicitario. Lo strumento è finalizzato solo a «incentivare una conversazione pubblica informata e sana».