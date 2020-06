Trovato il tesoro da un milione di dollari nascosto sulle Montagne Rocciose

SANTA FE - Il famoso tesoro, nascosto sulle Montagne Rocciose, è finalmente stato trovato. In migliaia si sono avventurati alla ricerca dello scrigno nascosto da Forrest Fenn, collezionista d'arte.

«Era sotto un tetto di stelle, nella lussureggiante vegetazione delle Montagne rocciose, e non si è spostato da quando l'ho nascosto, più di 10 anni fa» ha raccontato lo stesso Fenn sul proprio sito internet. «Non conosco la persona che l'ha trovato, ma la poesia contenuta nel mio libro l'ha portato nel luogo preciso».

Il bravo e forse anche un po' fortunato cercatore ha inviato al collezionista d'arte una foto del bottino, del valore stimato di un milione di dollari.

Fenn ha ideato questa caccia al tesoro con lo scopo di attirare quante più persone possibili sulle Montagne Rocciose, per far ammirare loro la bellezza del luogo, e anche per dare una speranza a chi è stato duramente colpito dalla grande recessione.

Come riporta il Santa Fe New Mexico, Fenn ha stimato che in più di 10 anni ben 350'000 abbiano cercato il tesoro, invano. C'è addirittura chi ha lasciato il proprio lavoro per dedicarsi totalmente alla ricerca, e chi, nel tentativo, è morto.