Cattolici di nuovo in piazza per il Regina Caeli

CITTÀ DEL VATICANO - Anche l'agenda di Papa Francesco entra nella "Fase 2" e domani, dopo quasi tre mesi, riprenderà la preghiera domenicale con la presenza di fedeli in Piazza San Pietro. Alle 12, dalla finestra dello studio privato, il pontefice romano reciterà il Regina Caeli, che in questo periodo della liturgia cattolica sostituisce l'Angelus.

«Le forze dell'ordine garantiranno l'accesso in sicurezza alla Piazza e avranno cura che i fedeli presenti possano rispettare la necessaria distanza interpersonale», assicurano in Vaticano. All'ingresso, oltre ai metal detector, ci saranno termoscanner per controllare la temperatura come già avviene dal 18 maggio per l'accesso alla Basilica.

Oggi pomeriggio Francesco reciterà nei Giardini Vaticani il rosario per chiedere la fine della pandemia. Anche in questo caso gli ingressi sono ancora centellinati ma è annunciata la presenza di diverse decine di persone, tra medici, infermieri e famiglie che sono state toccate dal Covid-19. Per la prima volta dall'inizio del confinamento assisterà all'evento di questo pomeriggio con il pontefice anche un gruppo selezionato di giornalisti.

Per la messa di Pentecoste di domani mattina, invece, Papa Francesco celebrerà la funzione in forma privata, senza dunque presenza di fedeli ma con il gruppo ristretto di persone che lo ha accompagnato nelle celebrazioni delle ultime settimane.