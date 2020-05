L'Rt secondo Gallera: «0,5 significa che per contagiare me ci vogliono due persone infette nello stesso momento»

MILANO - La pandemia di Covid-19 in corso sta mettendo a dura prova le conoscenze epidemiologiche e matematiche di tutti, ma lo scivolone statistico dell'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera non poteva passare inosservato.

Durante l'ultima conferenza stampa sull'emergenza coronavirus il responsabile della sanità lombarda ha infatti dato una spiegazione dell'indice di contagio Rt tanto fantasiosa quanto sbagliata. Celebrando l'abbassamento di tale valore per quanto riguarda la sua regione, il politico forzista ha sostenuto che un indice dello 0,51 voglia dire che «per infettare me bisogna trovare due persone, nello stesso momento, infette»: «Questo significa che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me», ha sottolineato.

Un indice dello 0,51, però, indica semplicemente che, in media, ogni persona infetta ne contagia altre 0,51. Poco importa se, nel caso specifico, si siano incontrate una, due o dieci persone infette, in momenti diversi o contemporaneamente. Per essere contagiati basta sempre e comunque l'incontro con una persona infetta o con il virus che si è lasciata dietro.

La singolare spiegazione di Gallera ha suscitato ilarità (e indignazione) sui social (vedi i tweet più sotto).

In un video pubblicato su Facebook dopo le polemiche che le sue dichiarazioni hanno suscitato, Gallera spiega di aver voluto «semplificare» il concetto dell'indice Rt «per i cittadini» e accusa avversari politici e blogger di montare polemiche ad arte per ottenere visibilità. Leggendo dal sito dell'Università di Padova, illustra così di nuovo il concetto dell'indice di contagiosità sostenendo che la definizione dell'ateneo corrisponda sostanzialmente alla sua. Peccato che, in questo filmato, sorvoli sul suo errore principale. Della sua teoria che due infetti debbano essere presenti «nello stesso momento» per contagiare una terza persona, infatti, Gallera non fa più menzione.

Per l'assessore lombardo alla Sanità #Gallera - assessore alla Sanità (!!!) - per contagiarsi si devono incontrare 2 infetti contemporaneamente (?!?). Anche per il disastro lombardo sono bastati 2, lui e il pres. Fontana? #inchemanisiamo #commissariarelaLombardia — luisella costamagna (@luisellacost) May 23, 2020

A tutti i lombardi rimasti vivi:

andate ad accendere un cero al Cuore Immacolato di Maria perché siete sopravvissuti.#Gallera #Lombardia — Sarah Connor (@SarahConnor_18) May 23, 2020

Indice 0,51 significa che per avere 15.000 morti devi trovare contemporaneamente due cialtroni epocali nei ruoli chiave durante una pandemia.

È assai raro, ma qui in Lombardia sfortunatamente li abbiamo trovati.#Gallera — Yon Yonson (@Yon_Yonson71) May 23, 2020

La teoria del contagio a 0,51 di #Gallera spiegata bene.

Se si incontrano 2 lombardi può accadere che:



- 1 positivo e 1 negativo, il contagio si annulla.

- 2 positivi, infettano 1 negativo

- 2 negativi, guariscono 1 positivo — Il Reddito Di Cittadinanza ® (@DiReddito) May 24, 2020

Per entrare in ufficio Fontana e Gallera devono essere in due: uno abbassa la maniglia e l'altro apre la porta.#Gallera #Lombardia — Il rutto sovranista (@ilruttosovrano) May 23, 2020

#Gallera :



< Quanto il tasso di infezione R0 scenderà a 0,2 o addirittura allo 0,15 sarà possibile infettarsi solo partecipando ad una gangbang > — IlGuffanti 🇪🇺 🇮🇹 (@guffanti_marco) May 23, 2020