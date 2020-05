Le autorità turistiche delle Seychelles chiudono la porta alle crociere

VICTORIA - Le autorità delle Seychelles hanno deciso di vietare il turismo crocieristico fino alla fine del 2021 nell'ambito delle misure volte a contenere la diffusione del coronavirus.

Secondo quanto riporta la Cnn, la decisione - presa dal ministro del Turismo Didier Dogley - avrà un notevole impatto sull'economia dello Stato insulare dato che il turismo rappresenta il secondo principale settore economico del Paese, dopo la pesca.

Dogley ha comunque annunciato alcune misure (tra cui prestiti agevolati, riduzione delle tasse, e stipendi garantiti) per aiutare hotel, resort, tour operator e altre aziende che saranno interessate dalla decisione a sopravvivere e rimanere a galla durante la crisi legata al Covid-19.

In aggiunta, ha anche incoraggiato i dipendenti che non lavorano a richiedere le ferie annuali e questo, ha detto, contribuirà in modo importante ad abbassare il costo delle operazioni per le imprese.

Il Ministro ha inoltre osservato che le misure sono in linea con l'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite responsabile della promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile.

Non è chiaro ancora se il Governo intenda vietare anche l'ingresso ai turisti che arrivano per via aerea.