Casi di coronavirus a scuola: 70 istituti costretti di nuovo a chiudere

PARIGI - Settanta scuole dell'infanzia ed elementari della Francia sono state chiuse dopo la scoperta di casi di coronavirus a una settimana dalla fine del confinamento.

«Sono probabilmente casi contratti prima di tornare a scuola, all'uscita dal confinamento» l'11 maggio scorso, ha detto il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, intervistato questa mattina ai microfoni di radio Rtl, aggiungendo: «Queste chiusure sono la dimostrazione del fatto che siamo rigidi».

Blanquer ha aggiunto che questi casi non rimettono in alcun modo in discussione la volontà del governo di andare avanti con la riapertura progressiva delle scuole promossa dall'attuale amministrazione del presidente Emmanuel Macron. «Le conseguenze del non andare a scuola sono molto più gravi», ha avvertito Blanquer.