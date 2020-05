A Milano il traffico è già aumentato del 30%

MILANO - Lunedì, nel primo giorno di allentamento dal lockdown, a Milano il traffico è aumentato di circa il 30% rispetto alle settimane di chiusura totale, si tratta però del 66-67% in meno del traffico che c'era in città prima dell'emergenza. Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano Marco Granelli, in commissione consiliare riunita in videoconferenza.

Per quanto riguarda le telecamere di area B, la zona a traffico limitato che comprende quasi tutta la città, hanno registrato un aumento dell'80% rispetto alle settimane di lockdown. «Siamo a metà del traffico del periodo pre coronavirus», ha aggiunto Granelli.