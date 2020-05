Un "box" per vedere i propri cari restando lontani dal virus

MONTIJO - La pandemia di coronavirus ha inevitabilmente stravolto la vita di tutti quanti. Sono però le persone appartenenti alle categorie a rischio, in particolare i più anziani, a subire in maggiore misura gli effetti delle restrizioni. Sin dalle prime settimane dell'emergenza, le case per anziani hanno bloccato l'accesso ai visitatori per ridurre al minimo i rischi di contagio. Alcune strutture però hanno trovato soluzioni per permettere agli ospiti di ricevere la visita dei propri cari in tutta sicurezza.

Un caso recente è quello del "box delle emozioni" ideato presso la casa di riposo "União Mutualista Nossa Senhora da Conceição" di Montijo, in Portogallo. Si tratta di una piccola stanza, munita di vetro protettivo e microfoni, che permette di vedersi e chiacchierare rispettando le norme igieniche e di sicurezza.

In questo modo gli ospiti della struttura hanno potuto finalmente incontrare e vedere di persona i propri familiari. Certo, non sarà come scambiarsi un classico abbraccio alla vecchia maniera. Per quello, purtroppo, servirà ancora del tempo. Ma dopo due mesi di sole telefonate, potersi vedere di nuovo - anche solo attraverso il vetro - è di certo una grande emozione. E le foto scattate sul posto lo dimostrano chiaramente.

keystone-sda.ch / STF (MIGUEL A. LOPES)