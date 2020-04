Piccolo velivolo da turismo effettua un atterraggio d'emergenza in autostrada

QUEBEC - È una scena da film d'azione, ma senza fumo, fiamme e auto capottate quella a cui hanno assistito alcuni automobilisti canadesi giovedì mattina in Québec. Un piccolo aereo da turismo ha effettuato un atterraggio d'emergenza in autostrada poggiandosi con grande maestria e senza danni tra le auto in movimento.

La curiosa manovra è avvenuta intorno alle 10.30 sull'Autostrada 40 nei pressi di Québec. In un video girato dagli occupanti di una delle vetture in transito si vede il velivolo avvicinarsi lentamente alla carreggiata adattando la velocità a quella del traffico e posarsi tra i veicoli nel breve tratto d'asfalto tra due portali della segnaletica verticale.

«Sono rimasto abbastanza sorpreso. È la prima volta che vedo un aereo atterrare in autostrada. Non in un film, intendo», ha confessato all'emittente pubblica CBC un uomo che ha assistito alla scena da un parcheggio accanto all'autostrada.

Come fa sapere un portavoce del dipartimento dei pompieri di Québec, il pilota del Piper Cherokee aveva chiamato per chiedere l'autorizzazione ad atterrare in autostrada solo pochi istanti prima. Le squadre di soccorso sono arrivate sul posto quando il velivolo era già a terra e l'hanno scortato fuori interrompendo momentaneamente il traffico.

A determinare la manovra d'emergenza sarebbe stato un problema meccanico, ha confermato la polizia. La situazione doveva essere particolarmente grave per decidere di posarsi in autostrada: l'aeroporto internazionale di Québec si trova infatti a meno di 5 km di distanza.