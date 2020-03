L'uomo più vecchio del mondo è inglese

LONDRA - Bob Weighton è ufficialmente l'uomo in vita più vecchio del mondo. Il cittadino inglese ha infatti compiuto 112 anni il 29 marzo 2020.

Tuttavia, a causa delle restrizioni in vigore nel Regno Unito, il Guinness World Records non è stato in grado di incontrare direttamente il nuovo detentore del titolo. Ma a festeggiarlo e a consegnargli il riconoscimento ufficiale ci ha pensato la casa di riposo che lo ospita. Il tutto rispettando le distanze sociali.

La veridicità degli attestati è stata esaminata da Robert Young (ironia della sorte), consulente del Guinness World Records. Bob Weighton è diventato l'uomo vivente più vecchio al mondo dopo la morte di Chitetsu Watanabe, morto il 23 febbraio a 112 anni e 355 giorni.

Nato il 29 marzo 1908 nello Yorkshire, Bob Weighton studiò ingegneria navale, e in seguito si trasferì a Taiwan, dove imparò il mandarino e insegnò una scuola missionaria. Nel 1937 sposò Agnese, ma con lo scoppio della seconda guerra mondiale la coppia si trasferì in Canada, per poi rientrare in Inghilterra alla fine del conflitto, dove insegnò alla City University di Londra.

I tre figli gli hanno dato 10 nipoti e 25 pronipoti.

«Non posso dire di essere felice di sapere che il precedente detentore del record sia morto, ma sono contento di aver vissuto così a lungo e di avere conosciuto tanti amici».

La donna vivente più anziana al mondo è Kane Tanaka, che a gennaio ha celebrato il suo 117esimo compleanno. Mentre la persona più anziana di sempre è Jiroemon Kimura, nato il 19 aprile 1897, e deceduto all'età di 116 anni e 54 giorni il 12 giugno 2013.