Proibito uscire senza mascherina, se si viene beccati, multa istantanea

TRINO - Il sindaco di Trino (Vercelli), Daniele Pane, è deciso a combattere il coronavirus nel suo Paese, e ha così rilasciato un'ordinanza che obbliga i cittadini a utilizzare la mascherina quando si esce di casa.

L'obiettivo è quello di far assorbire, immediatamente e del tutto, le note goccioline salivari provenienti da tosse, starnuti o dalla semplice conversazione. Tali goccioline, lo ricordiamo, sono state indicate da molti esperti come una delle principali vie di contagio da Covid-19.

Nel caso di contravvenzione, se si viene beccati ad effettuare spostamenti senza mascherina, scatta la multa: che può spaziare dai 25 ai 250 euro. La misura è obbligatoria anche per tutti coloro che lavorano in piccole attività commerciali ed esercizi pubblici.

Se qualcuno arriva da un altro comune, in cui non c'è stata una distribuzione di mascherine, rimane l'obbligo di coprire il proprio volto (si parla di naso e bocca) con un'altra protezione, che può essere una sciarpa o un foulard, altrimenti si incorre lo stesso nel rischio di una sanzione.

La stessa misura è stata presa anche ad Acqui Terme: è prevista una multa di 50 euro a chi viene visto in giro senza mascherina. Nel caso del comune in provincia di Alessandria, se qualcuno non fosse in possesso di una mascherina, può ritirarla gratuitamente alla sede della Protezione civile italiana.