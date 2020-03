Coronavirus: "Laguna Blu" troppo affollata, la polizia tinge di nero l'acqua cristallina

BUXTON - La "Laguna Blu" nei pressi di Buxton è diventata famosa per le sue acque cristalline. Tanti gli amanti di Instagram che fanno la fila per lo scatto perfetto. Peccato che il laghetto d'acqua limpida sia in realtà un bacino idrico di una cava, e il colore azzurro sia dovuto ai residui industriali tossici. I "turisti" sono avvisati dai molti cartelli: all'interno del bacino si possono trovare pezzi di auto, carcasse di animali e rifiuti umani. Nonostante tali avvertimenti, c'è addirittura chi azzarda anche un bagno; ma con un pH di 11.3, i rischi di un'irritazione alla pelle e agli occhi è garantita. Eppure questo non basta a scoraggiare i ragazzi, ma anche le famiglie, che accorrono numerosi per farsi un selfie.

Qualche giorno fa la polizia di Buxton ha deciso però di intervenire. A causa del bel tempo, la "Laguna Blue" era infatti stata presa d'assalto, nonostante le indicazioni del governo di rimanere a casa per contrastare la pandemia. Le forze dell'ordine hanno optato per una soluzione semplice quanto efficace: colorare di nero l'acqua del bacino.

Un rimedio che ha sortito gli effetti desiderati.

Ma non è la prima volta che il bacino viene colorato: già nel 2013, come ricorda la BBC, la "Laguna Blue" aveva subito un cambiamento di colore per dissuadere i "turisti". Tuttavia questa volta lo scopo è, anche, un altro.