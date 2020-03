Cittadini classificati in base al loro stato di salute, per circolare devi essere verde

PECHINO - Ad alcuni ricorderà una qualche puntata di Black Mirror, la serie sul sopravvento della tecnologia in un possibile futuro prossimo, ma è invece la realtà: i cittadini cinesi saranno classificati in base al loro stato di salute, e potranno effettuare spostamenti solamente se il loro profilo verrà classificato con il "codice verde".

Ma ricapitoliamo: la diminuzione dei contagi interni del Covid-19 ha condotto la Cina a ripartire con calma, riaprendo poco per volta le attività. Per farlo, il Paese asiatico ha affidato la riapertura graduale alla tecnologia, mettendo in campo un sistema di profili personali digitali per ogni cittadino, che verrà classificato in un sistema a semaforo.

Il rosso vale un caso confermato di infezione da sottoporre a immediato trattamento medico, il giallo certifica un contatto ravvicinato con un caso di contagio (quindi obbligo di quarantena e divieto di viaggiare), mentre il verde certifica l'assenza di rischi e quindi la possibilità di effettuare spostamenti.

Il codice personale verde è necessario per poter viaggiare, ma non solo, anche per accedere a determinate aree. Per esempio, per acquistare un biglietto per visitare la prima sezione della Grande Muraglia di Badaling, è necessario mostrare il "green code" sul proprio profilo, in caso contrario, la vendita viene respinta.

In questo modo, tutti i cittadini a rischio saranno immediatamente localizzati e non potranno più effettuare spostamenti. La tecnologia è possibile grazie all'utilizzo dei big data, dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale. Il complesso sistema funziona grazie a una app via Alipay, o WeChat, che necessita una scansione del documento di riconoscimento.

Il sistema è stato architettato poiché i timori principali della leadership cinese sono legati all'imprevedibilità degli asintomatici e all'ondata dei contagi di ritorno. «La guerra di popolo» al coronavirus, come l'ha chiamata il Presidente Xi Jinping, è stata per il momento vinta, ma la insidie che restano sono numerose.