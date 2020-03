Lieve calo di contagi e ricoveri in Lombardia

MILANO - È in lieve calo il numero relativo ai nuovi contagiati in Lombardia: secondo quanto reso noto dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, i positivi nella regione sono 37.298, con una crescita di 2.409 in un giorno, mentre ieri era stata di 2.543.

Calano anche i ricoveri: i nuovi accessi nei reparti non di terapia intensiva sono 456 per un totale di 11.137, mentre ieri erano stati 655. Sono 29 i nuovi ricoverati in terapia intensiva.

È invece salito in maniera considerevole il numero dei decessi per coronavirus in Lombardia: il totale delle vittime è di 5.402, con un aumento di 541 in un solo giorno, di poco inferiore alla cifra massima di 546 raggiunta sabato 21 marzo. Ieri i decessi erano stati 387, l'altro ieri 296

3,5milioni di mascherine per l'Italia - "L'Ue sta incrementando il budget iniziale destinato all'iniziativa delle riserve di medicinali ed equipaggiamento medico. Inoltre i Paesi membri si aiutano gli uni con gli altri: ad esempio, Francia, Germania e Austria stanno inviando 3,5 milioni di mascherine protettive e 800mila tute protettive all'Italia, ed alcuni Stati membri si prendono cura dei pazienti degli altri per garantire la capacità ospedaliera". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in un videomessaggio postato sul suo profilo Twitter, all'indomani della videoconferenza dei 27 leader.