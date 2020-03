Coronavirus: il 60% dei contagiati sfuggirebbe ai radar

WUHAN - Per stimare le dimensioni delle cosiddette infezioni "nascoste" di coronavirus, un gruppo di ricercatori cinesi dell'Università Huazhong di Wuhan ha sviluppato un modello con i dati clinici ricavati da 26'000 casi confermati in laboratorio, riportati nella stessa Wuhan, città epicentro dell'epidemia.

Nello studio pubblicato sul sito medRxiv (che ospita gli articoli che non hanno ancora superato l'esame della comunità scientifica), si indica che fino al 18 febbraio erano circa 37'400 le persone positive al virus a Wuhan di cui le autorità non erano a conoscenza. La maggior parte di questi casi non rilevati erano asintomatici o con pochi sintomi, ma ancora contagiosi. «Secondo le nostre stime più prudenti almeno il 59% delle persone positive è rimasto fuori e, senza essere testato, ha potuto contagiare altri», ha spiegato Wu Tangchun, coordinatore dello studio. «Ciò potrebbe spiegare perché il virus si sia diffuso così rapidamente nella provincia dell'Hubei e perché stia circolando nel resto del mondo», continua.

Probabilmente i dati meglio documentati sui casi asintomatici sono quelli che arrivano dalla nave da crociera Diamond Princess, messa in quarantena in acque giapponesi e dove 3'711 tra passeggeri e membri dell'equipaggio all'inizio di febbraio sono stati ripetutamente testati e monitorati. Secondo il modello di Gerardo Chowell, epidemiologo della Georgia State University di Atlanta, pubblicato il 13 marzo su Eurosurveillance, circa il 18% di 700 persone risultate positive sulla nave non ha mai mostrato sintomi. «Si tratta di una popolazione particolare, con molti anziani, che tendono a stare peggio - commenta Chowell - Il tasso di asintomatici nella popolazione generale potrebbe essere vicino al 31% della nave da crociera». Considerando poi i risultati di diversi studi, Chowell pensa che gli asintomatici o casi lievi possano essere il 40-50% di tutte le infezioni.

Ma queste persone possono contagiarne altre? Uno studio tedesco dell'8 marzo in corso di stampa ha mostrato che alcune persone positive avevano alti livelli di virus nel tampone fatto in gola, quando erano con sintomi lievi. Ciò significa che il virus può essere rilasciato facilmente con tosse o starnuti ad altri. Anche uno studio cinese del 19 marzo, pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha rilevato un'alta carica virale in 17 persone positive poco dopo essersi ammalate, mentre un'altra persona, con una carica virale simile a chi aveva sintomi, è rimasta asintomatica. Questi dati confermano ciò che finora si era sospettato: che alcune persone positive al virus possono essere altamente contagiose quando sono asintomatiche o hanno sintomi lievi. Il che fa temere che si sia anche sottostimata la suscettibilità al virus dei bambini: una ricerca pubblicata su Pediatrics su oltre 700 bambini cinesi contagiati, ha mostrato che il 56% di loro era asintomatico o con pochi sintomi. Servono misure, concludono i ricercatori, per frenare i casi asintomatici o lievi che stanno facendo aumentare i malati.