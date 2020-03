Coronavirus: l'Ue intende vietare i viaggi verso lo spazio Schengen

BRUXELLES - Per far fronte all'epidemia di coronavirus, la Commissione Europea proporrà un divieto temporaneo per i viaggi «non essenziali» verso l'area Schengen - di cui la Svizzera fa parte - per i cittadini di Paesi terzi. La misura, anticipata dal Financial Times e confermata all'agenzia italiana ANSA da fonti diplomatiche europee, è stata annunciata dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e dovrà essere valutata dai leader Ue nella videoconferenza di domani.

«Ho informato i leader del G7 che ho proposto di introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l'Unione Europea. La restrizione è prevista per trenta giorni, da prolungare se necessario», ha affermato von der Leyen in un videomessaggio su Twitter. «Per essere efficaci, queste restrizioni dovrebbero altresì essere messe in opera anche dagli Stati associati della zona Schengen», ha aggiunto, facendo riferimento ai Paesi, come la Svizzera e la Norvegia, che non fanno parte dell'Ue, ma partecipano alla grande zona europea senza controlli sistematici alle frontiere interne che porta il nome della località del Lussemburgo.

«Il nostro sistema sanitario è sotto pressione», ha spiegato la presidente della Commissione Europea. Riconoscendo che gli Stati membri hanno preso delle «misure forti» per contrastare il virus, ha quindi sottolineato come questi provvedimenti non siano efficaci «se non sono coordinati»: «È per questo che presentiamo oggi le nostre linee direttrici sulle misure alle frontiere», ha spiegato.

I Paesi Ue non Schengen (Croazia, Romania, Bulgaria, Cipro e Irlanda), così come il Regno Unito (non Schengen e in transizione verso l'uscita dall'Ue), dovrebbero anche essere invitati ad applicare la misura.

Le restrizioni non toccheranno il traffico delle merci: «Dobbiamo assicurarci di preservare il flusso di merci» per «assicurare la continuità economia», ha dichiarato von der Leyen. «Proponiamo quindi delle "vie verdi", delle vie rapide, per dare la priorità ai trasporti essenziali come i dispositivi medici, i beni deperibili e i servizi d'urgenza», ha aggiunto.

La Spagna chiude le frontiere - La Spagna intanto ha deciso la chiusura delle frontiere: a partire dalla mezzanotte potranno quindi entrare nel Paese per via terrestre soltanto i cittadini spagnoli, gli stranieri per cause di forza maggiore e le merci al fine di garantire la catena si sostentamento. Lo ha annunciato il ministro spagnolo dell'Interno, riferisce El País.

L'Oms: «Questa crisi sanitaria segna la nostra epoca» - «Questa è la crisi sanitaria che segna la nostra epoca», ha dichiarato il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso del briefing sull'emergenza coronavirus. «I prossimi giorni, settimane e mesi saranno un test per la nostra risolutezza e la nostra fiducia nella scienza - ha aggiunto - e un test per la solidarietà. Crisi come questa tirano fuori il meglio e il peggio dell'umanità».

«Questa è una malattia grave - ha aggiunto -. Anche se le prove che abbiamo suggeriscono che gli over 60 sono a maggior rischio, sono morti anche giovani, compresi i bambini».