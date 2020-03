Il Presidente e CEO di JPMorgan, Jamie Dimon, è stato operato d'urgenza per un problema al cuore

Giornalista in formazione

NEW YORK - Un'operazione al cuore, nel mezzo della notte, per riparare una dissezione aortica. L'ha vista brutta il Presidente e CEO di JPMorgan, Jamie Dimon.

Il copresidente Daniel Pinto e il Direttore generale Gordon Smith, che saranno alla guida dell'azienda durante la convalescenza dell'attuale CEO, hanno fatto sapere che «l'intervento al cuore è riuscito», e che Dimon «è sveglio, vigile e si sta riprendendo bene».

Secondo le ultime ricostruzioni, il 63enne non si sarebbe sentito bene, e recandosi in pronto soccorso avrebbe scoperto la complicazione all'aorta: fortunatamente, affrontando il problema in modo immediato è stato possibile risolvere al meglio la situazione.

La più grande banca americana proseguirà la propria strategia, con la stessa linea e le stesse priorità. Lo hanno annunciato i due dirigenti. «Lavoreremo come abbiamo sempre fatto, questo è il momento per tutti noi di rimanere concentrati sulle nostre responsabilità. Sappiamo che tutti voi vi unite per augurare a Jamie e un recupero regolare e veloce» hanno concluso Pinto e Smith.