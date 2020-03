Coronavirus, il numero delle persone positive si avvicina a 100mila

Si avvicina a 100mila il numero dei casi confermati di coronavirus in tutto il mondo.

Gli ultimi dati diffusi delle autorità sanitarie nazionali e dall'Organizzazione mondiale della sanità danno conto di 3303 morti e di più di 53600 guarigioni.

Europa - Il governo italiano ha dato il via libera al rinvio del referendum del 29 marzo. I cittadini dovevano recarsi alle urne per decidere sul taglio dei parlamentari. Lo stanziamento per contrastare gli effetti negativi del coronavirus sull'economia è aumentato a 7,5 miliardi di euro.

Il ministero della Sanità francese ha annunciato che i morti per Covid-19 in Francia sono saliti a quota sei. I contagiati sono 377, quasi un centinaio più di ieri.

È quasi raddoppiato nelle ultime 24 ore il numero dei casi nei Paesi Bassi. Le persone che risultano positive sono 82, la grande maggioranza delle quali sarebbero state contagiate all'estero.

È salito a 31 il numero delle persone risultate positive in Grecia, dopo che 21 persone che sono entrate in contatto con un "super diffusore" hanno contratto il virus. Il governo ha disposto la chiusura delle scuole.

Le autorità turche hanno invitato tutti coloro che rientrano nel Paese dall'estero a restare in quarantena volontaria per due settimane. Ankara ha comunicato che sono oltre 1360 i test effettuati, senza però nessun caso di positività.

Africa - C'è il primo caso confermato in Sudafrica. Lo ha confermato il ministro della Salute Zweli Mkhize, che ha affermato che «il nostro sistema sanitario sarà testato dall'impatto del coronavirus».

Asia - L'Iran ha stabilito la creazione di posti di blocco per limitare gli spostamenti tra le maggiori città del Paese e ha richiesto alla popolazione di ridurre l'uso delle banconote. Sono almeno 107 i morti e più di 3500 i casi. Scuole e università resteranno chiuse almeno fino al 20 marzo.

Migliora invece la situazione a Wuhan, la città cinese epicentro dell'epidemia. Le normali attività sanitarie stanno lentamente riprendendo, dopo il blocco totale della metà di febbraio voluto per concentrare tutte le risorse sulla risposta al contagio.

I morti nella megalopoli sono stati più di 2300 ma nelle ultime ore i media cinesi riferiscono di un numero d guarigioni sempre più importante.

Stati Uniti - Donald Trump crea polemiche anche quando parla di un'emergenza planetaria come il coronavirus. Prima nega di aver mai detto che le persone che si sentono male dovrebbero andare ugualmente al lavoro e dà la colpa di questa fake news ai media filo-Democratici. Poi, in un'intervista rilasciata a Fox, mette in dubbio il tasso di mortalità annunciato dall'Organizzazione mondiale della sanità. «È una mia impressione basata sulle conversazioni che ho avuto con molta gente».

La mappa dei contagi in tutto il mondo.