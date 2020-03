Chiama la polizia per più di 1'200 volte in tre anni: condannata a 10 settimane di carcere

LONDRA - Una 54enne londinese è stata condannata a 10 settimane di carcere per aver fatto telefonate moleste alla polizia per più di 1’000 volte in tre anni.

La polizia di Londra aveva tentato di far capire a Jelana Bobrova che stava esagerando già nel novembre scorso, quando aveva emesso un ordine restrittivo in cui le intimava di smettere di fare chiamate inutili al numero di emergenza 999. Il 16 febbraio scorso, però, la donna ha pensato bene di non rispettare l’intimazione e ha telefonato alla centrale d’allarme per ben 39 volte nell’arco di quattro ore, sproloquiando e sfidando gli agenti ad arrestarla.

Detto, fatto: la 54enne è stata fermata e posta in detenzione il 23 febbraio scorso. Dovrà restare in carcere per 10 settimane.

In tre anni Bobrova ha fatto 1’278 telefonate moleste al 999. In un comunicato, la polizia metropolitana della capitale britannica (MET) ha calcolato che le assurde chiamate della donna hanno determinato costi per più di 10’000 sterline (oltre 12’200 franchi).

«Spero che la sentenza inflitta a Bobrova mandi un messaggio a chiunque pensi che questo comportamento immaturo sia una forma d'intrattenimento», ha dichiarato il sergente Terry Collman. E ha aggiunto: «La Polizia metropolitana risponde a più di 4,5 milioni di telefonate l’anno e, nel 2019, quelle registrate come abusive sono state 175mila. Per il MET, ciò equivale a un costo annuale di oltre 1,3 milioni di sterline (quasi 1,6 milioni di franchi, ndr)».

Oltre ai costi, ha fatto notare l’ufficiale, il problema è che «queste chiamate impediscono alle persone che hanno una vera emergenza di parlare con la polizia e di ricevere aiuto quando più ne hanno bisogno».

Tio/20 Minuti aveva affrontato il tema delle chiamate moleste al 117 e al 144 solo pochi mesi fa (leggi qui). Pur ricordando che l’abuso di questi numeri costituisce un reato, i responsabili avevano fatto notare come le telefonate abusive e ripetitive arrivino spesso da persone in situazioni difficili dal punto di vista sociale e psicologico. Di solito, si tende quindi a far ragionare l’interlocutore piuttosto che denunciarlo.