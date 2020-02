Sono nati i primi cuccioli di ghepardo in vitro da una madre surrogata

COLUMBUS - È una grande svolta scientifica. Due cuccioli di ghepardo allo zoo e acquario di Columbus sono stati i primi nati attraverso la fecondazione in vitro, e da una madre surrogata.

È successo allo zoo di Columbus, in Ohio, dalla madre surrogata Izzy, un ghepardo di tre anni. La loro madre biologica si chiama invece Kibibi, ed ha sei anni e mezzo. Lo sperma del ghepardo maschio proviene invece dal Fossil Rim Wildlife Centar in Texas, dove è stato congelato per poi essere trasportato. A novembre, gli ovuli di Kibibi sono stati fecondati con lo sperma, e gli embrioni sono stati trasferiti a Izzy, che dopo una gravidanza di circa tre mesi ha fatto nascere la coppia di cuccioli.

La scoperta è una grande novità anche per la conservazione delle specie a rischio estinzione. Negli ultimi 50 anni infatti, i ghepardi sono stati dichiarati estinti in almeno 13 Paesi. Al giorno d'oggi ci sono solo 7'500 ghepardi allo stato selvatico. Questo principalmente a causa della distruzione dei loro habitat, della caccia, e del commercio illegale di animali.

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha listato i ghepardi come specie vulnerabile, ma diversi ricercatori hanno già affermato in passato che i ghepardi dovrebbero essere riclassificati come specie minacciata.

Grahm S. Jones, Columbus Zoo and Aquarium