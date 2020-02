Per il 65% degli americani Trump sarà rieletto

WASHINGTON - I candidati democratici che vorrebbero sfidare Donald Trump alle presidenziali di novembre stanno giocando le loro carte alle primarie in corso in tutto il Paese per ottenere l'agognata "nomination", ma, secondo la loro stessa base, avrebbero già perso in partenza.

Il 65% degli elettori americani ritiene infatti che il presidente degli Stati Uniti uscente, Donald Trump, possa essere rieletto e, tra i democratici, ben uno su tre ne è convinto. È quanto emerge da un sondaggio di Cbs.

Tra i repubblicani, invece, nove su 10 prevedono una vittoria di Trump. A prescindere da chi sarà il candidato democratico alla Casa Bianca, le elezioni saranno difficili e il risultato ravvicinato.