Coronavirus: in corso cinque approcci per trovare un vaccino

PECHINO - I ricercatori cinesi stanno lavorando contemporaneamente a cinque metodi tecnologici diversi per identificare un possibile vaccino per il coronavirus.

L'approccio è stato presentato in una conferenza stampa dal vicedirettore della Commissione Sanitaria Nazionale cinese Zeng Yixin, che ha chiarito il punto della situazione per quanto riguarda gli sforzi profusi dalla Cina nella lotta contro l'epidemia di Covid-19. «Questi approcci sono condotti simultaneamente» ha confermato Zeng, mettendo l'accento su un aspetto fondamentale: trovare un vaccino il più velocemente possibile. «Le squadre sono impegnate in una vera e propria corsa contro il tempo».

Alcuni di questi progetti sono già in fase di sperimentazione sugli animali. «Prevediamo che tra aprile e maggio alcuni di questi approcci potrebbero entrare in una fase di trial clinici o, in condizioni specifiche, potrebbero essere applicati in caso di terapie di emergenza» ha concluso Zeng.

Nel frattempo, sul fiume Yangzte, nella regione di Wuhan, verranno impiegate sette navi da crociera per ospitare il personale medico impegnato nella lotta contro l'epidemia. L'obbiettivo delle misure è di permettere ai medici di imbarcarsi e riposarsi in condizioni di sicurezza. Verranno usate delle navi utilizzate normalmente per il turismo nell'area panoramica delle Tre Gole.