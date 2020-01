Coronavirus, le vittime salgono a 170

PECHINO - Sono 38 i decessi recensiti ieri in Cina per il coronavirus, 37 dei quali nello Hubei e uno nella provincia sudoccidentale del Sichuan, per un totale di 170 vittime dall'inizio dell'epidemia.

I nuovi casi registrati nella giornata di ieri in tutto il territorio cinese sono stati oltre 1'700, 1'032 dei quali solo nella provincia focolaio dell'infezione, secondo l'ultimo bilancio del governo centrale. Anche il Tibet ha riportato il suo primo caso, rende noto la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese.

Le 38 nuove morti segnano il più alto aumento di decessi giornalieri dall'inizio dell'epidemia e arrivano mentre è in corso un massiccio sforzo di contenimento che sta tenendo bloccate decine di milioni di persone nello Hubei.

Complessivamente la provincia dell'Hubei ha confermato 4'586 casi d'infezione, coi decessi saliti a 162. Dai dati aggiornati della Commissione sanitaria provinciale emerge che i ricoverati sono 4'334: le condizioni di 711 di loro sono definite "gravi", quelle di altri 277 invece sono "critiche".

Intanto il ministero della salute giapponese ha annunciato stamattina che tre dei 206 passeggeri giapponesi evacuati ieri dal capoluogo dell'Hubei, Wuhan, sono contaminati dal coronavirus cinese.

Ikea chiude i negozi - Ikea ha deciso di chiudere in via temporanea tutti i suoi 30 negozi in Cina a causa dell'epidemia del coronavirus di Wuhan. La mossa segue quella di ieri con cui il colosso svedese aveva annunciato la chiusura della metà dei suoi negozi, limitando anche gli orari di apertura di quelli ancora operativi.