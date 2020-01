Amazzonia: Bolsonaro crea un Consiglio di protezione ambientale

BRASILIA - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato la creazione di un Consiglio dell'Amazzonia, un nuovo organismo il cui compito sarà garantire «la protezione, la difesa e lo sviluppo sostenibile» della foresta amazzonica, che conterà con l'appoggio di una Forza Nazionale Ambientale.

In un messaggio diffuso sui social Bolsonaro - che è stato l'oggetto di forti critiche, dentro e fuori del Brasile, per l'aggravamento degli incendi forestali e della deforestazione in Amazzonia - ha informato anche che il coordinamento di questo nuovo Consiglio sarà affidato al suo vicepresidente, generale Hamilton Mourão.

In quanto alla Forza Nazionale Ambientale, il presidente brasiliano ha spiegato che funzionerà con lo stesso principio della Forza Nazionale di Sicurezza - un corpo militare speciale che interviene su richiesta dei governatori statali, o in appoggio alla Polizia federale - ma dedicandosi esclusivamente alla «protezione dell'ambiente in Amazzonia».