Oggi è il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno (o forse no)

NEW YORK - Lunedì. È sufficiente nominare il giorno della settimana per sentirsi già peggio. Infatti oggi, lunedì 20 gennaio, è conosciuto anche come Blue Monday, la giornata più triste dell'anno. Ma è davvero così? Si può davvero stabilire un giorno preciso? Secondo la comunità scientifica no.

Come è nata la bufala - Stando alle informazioni che si possono trovare online, la data sarebbe stata identificata dallo psicologo Cliff Arnall nel 2005, portando come prova un'equazione in cui prendeva in considerazione vari parametri, come il tempo meteorologico e il denaro. Tuttavia si è scoperto che a monte vi era la compagnia di viaggi Sky Travel, che voleva convincere i propri clienti che il momento più triste dell'anno poteva essere il migliore per acquistare una vacanza. Non solo: qualche anno più tardi è emerso che Cliff Arnall non aveva creato nemmeno la formula. Quest'ultima era stata ideata direttamente dall'agenzia di pubbliche relazioni Porter Novelli, che pagando era riuscita a trovare dei nomi illustri a cui affidare la paternità della "ricerca".

La formula inoltre non ha mai trovato un riscontro positivo nel mondo scientifico, anche perché utilizza parametri difficilmente calcolabili (come il clima) e senza unità di misura.

L'equazione però ebbe un ottimo riscontro sulla stampa di allora, e ancora oggi se ne parla. Sono numerose le aziende che utilizzano lo stratagemma del Blue Monday per spingere agli acquisti.

Non sarà il giorno più triste dell'anno, ma... - Quel che è certo è che gennaio, per la maggior parte delle persone, non è certamente il mese più bello e più atteso. Le giornate sono corte, il conto in banca è stato prosciugato dai regali di Natale, e magari i chili di troppo faticano a lasciarci.

Insomma, un mese in cui non è facile trovare la forza e l'entusiasmo. Dunque se in questo periodo vi sentite particolarmente abbattuti, tristi, senza voglia di fare, sappiate che siete in buona compagnia.

Qualche semplice accorgimento può aiutare a superare il periodo: frequentare gli amici, fare sport, coccolarsi un po' e una sana alimentazione, con frutta e verdura di stagione. Anche e soprattutto se non avete voglia.