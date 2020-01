Prima il fuoco, poi le tempeste

Non c'è pace in Australia e le piogge, per quanto intense, non hanno risolto l'emergenza incendi

CANBERRA - Non c'è pace in Australia. Il maltempo che ha colpito con violenza il Paese nel corso del fine settimana ha provocato danni ma, al contempo, non ha risolto l'emergenza incendi: sono più di 80 i focolai attivi nei soli stati di Victoria e Nuovo Galles del Sud.