Il ministro dell'Istruzione brasiliano deriso per un errore ortografico

BRASILIA - Il ministro dell'Istruzione brasiliano, Abraham Weintraub, è oggetto di feroci battute sui social dopo aver commesso un clamoroso errore ortografico. In un tweet ha scritto "imprecionante" al posto di "impressionante" ("impressionante"). A trarlo in inganno, il fatto che la "c" del suo "imprecionante" si legga in portoghese come l'ortograficamente corretta "ss".

«Caro Bolsonaro, grazie per il tuo supporto. Molto impressionante ("imprecionante", ndr): non c'era spazio per la ricerca sulla sicurezza pubblica. Ora i ricercatori in master, dottorati e post-dottorati saranno in grado di ricevere borse di studio per argomenti di ricerca come quello che hai menzionato, che portino cioè alla riduzione della criminalità», ha scritto Weintraub. Il politico rispondeva a un post di Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente della Repubblica.

Il ministro ha cancellato il tweet poco dopo essersi accorto dell'errore, ma non è riuscito a evitare la ripercussione negativa nel popolo del web.

Il ministro brasiliano, tuttavia, è in buona compagnia. Anzi, è un principiante dell'errore ortografico istituzionale rispetto ad altri. In novembre, la CNN calcolava per esempio che il presidente americano Donald Trump avesse sbagliato a scrivere almeno 188 parole nei suoi tweet da quando è entrato alla Casa Bianca.

Si va da «Shoebiz» al posto di "showbiz" (o show business), a «leightweight», "peso leggero", invece di "lightweight" a "infair" al posto di "unfair", "ingiusto". Una volta, Trump ha persino sbagliato a scrivere il nome di sua moglie, Melania, divenuta «Melanie». Ma a passare alla storia sarà il suo "covfefe", che si suppone stesse per "coverage", ovvero copertura.