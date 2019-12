Chiusi tre siti pedo-pornografici: «È caccia senza precedenti»

NEW YORK - «Sono stati sette anni bellissimi e ci sarebbe piaciuto averne altri sette» ma «siamo costretti a chiudere perché gli anti-pedofili ci stanno dando la caccia con un zelo senza precedenti». È il messaggio di «addio» del moderatore di tre siti di pedopornografia e pedofilia chiusi alla fine di novembre dopo una caccia durata anni e vinta grazie anche ai gruppi che combattono lo sfruttamento minorile, fra i quali la Canada hotline.

I siti di pedopornografia, riporta il New York Times, riescono ad aggirare i controlli con l'aiuto di esperti tecnologici che li tengono al riparo. I tre chiusi in novembre hanno prosperato per anni fino a quando la Canada hotline ha messo a punto un'arma tecnologica in grado di rintracciare immagini illegali. Un'arma talmente potente davanti ai quali i tre big della pedofilia sono stati costretti a soccombere.

«R.I.P.» scrive il moderatore dei tre siti chiusi, salutando di 100'000 «fratelli» che a vario titolo hanno visitato e contribuito al successo dei siti, e scaricando la colpa su un «mondo sempre più intollerante» che non consente ai bambini di «esprimere completamente se stessi».