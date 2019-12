Tutte quelle tasse che Amazon & Co. non pagano

LONDRA - L’allarme era stato lanciato da Francia e Italia, poi è arrivata l’Austria e ora anche la Gran Bretagna. E si può star tranquilli che non finirà qui.

Nel mirino ci sono i colossi del web che riescono ad eludere le tasse e che, sfruttando ogni cavillo possibile, riescono a risparmiare miliardi e miliardi di dollari.



Quanto? Secondo Fair Tax Mark, l’organizzazione britannica che certifica la buona condotta fiscale delle aziende, i “Silicon Six”, come vengono chiamati dalla stampa americana Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft e Netflix, hanno eluso tasse per più di cento miliardi di dollari dal 2010 al 2019.



Come ci siano riusciti è oggetto di studio tra detrazioni, incentivi, sconti e altri meccanismi di trasferimento contabile. Le aziende tendono a spostare i ricavi e la liquidità in paesi con aliquote fiscali più contenute.



La maggior parte delle detrazioni secondo i ricercatori «quasi sicuramente avviene fuori dagli Usa», soprattutto in paradisi fiscali come le isole Bermuda ma anche come l’Olanda, l’Irlanda e il Lussemburgo.



Nella top-six di chi riesce a pagare molto meno del dovuto, stando a questo rapporto, al primo posto c’è Amazon, che ha pagato il 24% di quello che aveva accantonato, solo $ 3,4 miliardi di imposte sul reddito in questo decennio (circa il 12,7%).



Il secondo peggior pagatore di tasse è Facebook, il social network gestito da Mark Zuckenberg .



Terzo, sempre secondo il rapporto, è il motore di ricerca Google, seguito da Netflix, poi da Apple, che resta «il più grande contribuente del mondo», avendo pagato $ 93,8 miliardi di imposte sul reddito in questo decennio (anche se con profitti di $ 548,7 miliardi e entrate di $ 1'888 miliardi) .



Infine c’è Microsoft, che tra i sei è quella che ha pagato più tasse in proporzione agli accantonamenti, ovvero un tasso di cash tax pari al 16,8%.



Google e Amazon hanno subito replicato asserendo che non viene considerato il complicato sistema fiscale internazionale attualmente in vigore.



L’aliquota fiscale effettiva globale dal 2010 al 2018 – secondo Amazon – è stata mediamente del 24%, quindi Amazon non è stata né «dominante» né «non tassata». Il colosso, inoltre, insiste anche sulle migliaia di posti di lavoro che crea in tutto il mondo.