A 105 anni supera gli esami di quarta elementare

KOLLAM - Ha lunghi capelli bianchi e quattordici bisnipoti: ma niente ha fermato Bhageerathi Amma, 105 anni, dal sostenere gli esami di fine anno della quarta elementare, nella sua casa di Kollam, in Kerala.

Dotata di un'ottima vista e di una memoria prodigiosa, la bis-bisnonna, che dovette interrompere gli studi arrivata in terza, per aiutare la famiglia, è stata inserita in un programma statale di istruzione per la terza età, il Kerala State Literacy Mission, che prevede lezioni ed esami a domicilio.

La centenaria, che non riesce a scrivere facilmente per l'artrosi che le deforma le mani, ha impiegato tre giorni per compilare i fogli degli esami scritti nelle materie di matematica, scienze ambientali e Malayam, la lingua locale.

«Ha ottenuto ottimi voti», ha detto ai giornalisti il responsabile del programma, PS Srikala. Che ha aggiunto: «Bhageerathi, che incarna il record di scolara più anziana di tutta l'India, ha dimostrato con la sua tenacia che non è mai troppo tardi per dedicarsi allo studio».